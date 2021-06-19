РИАМО - 19 июн. Более 1,7 тыс. заявителей воспользовались сервисом предварительной проверки земельных участков перед обращением за выкупом или перераспределением земли в Подмосковье за 2 недели эксплуатации сервиса, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Сервис предпроверки земель дает возможность определить, не попал ли участок в зоны ограниченной оборотоспособности, до подачи заявления на выкуп или перераспределение земли, и тем самым снижает вероятность отказа по услугам до минимума. Он заработал на региональном портале государственных и муниципальных услуг 4 июня.

Как пояснил зампред правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин, сервис введен в эксплуатацию в наиболее популярных услугах по земле: по предоставлению земельного участка в аренду или собственность без торгов при обращении за выкупом участка и по перераспределению земельных участков.

Он добавил, что с начала года за предоставлением данных услуг обратились почти 20 тыс. заявителей, при этом за последние 2 недели их количество составило более 1,7 тыс.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова пояснила, что сервис необходим для того, чтобы граждане сразу могли узнать, не находится ли желаемый участок в санитарных, охранных или других зонах, которые могут помешать его выкупу или выравниванию границ в случае перераспределения.

Для получения информации достаточно при заполнении заявления ввести кадастровый номер участка или координаты точек участка, который заявитель желает «прирезать» к имеющейся у него территории, и ему будет дана справочная информация о возможных ограничениях, которые могут помешать заявителю получить положительный ответ на услугу.

Обратиться за услугой по предоставлению земельного участка в аренду или собственность без торгов на портале РПГУ можно по ссылке, а за перераспределением — по ссылке.