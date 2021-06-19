РИАМО - 19 июн. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина штаб по тушению возгорания на Лужнецкой набережной возглавляет заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Пожар случился на складе пиротехники на Лужнецкой набережной, д. 2/4, стр. 4. На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения и 3 вертолета. Пожару присвоили третий ранг сложности.

В 19:15 возгорание локализовали на площади 500 кв. м.

Сведений о пострадавших при данном возгорании не поступало.

Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе в районе пожара не выявлено.

Видео пожара на складе пиротехники в Москве>>