РИАМО - 19 июн. На ликвидацию возгорания, произошедшего на складе пиротехники на Лужнецкой набережной в столице, вылетел третий вертолет Ка-32А, сообщается в Instagram-аккаунте Московского авиацентра.

Экипажи 2 пожарных вертолетов, на 19:45 выполнили уже порядка 45 сливов и сбросили на очаг горения свыше 200 т воды.

Площадь возгорания достигает 500 кв. м, тушение огня производят пожарные подразделения и вертолеты. Возгоранию присвоен третий ранг сложности.

На месте ЧП работает лаборатория столичного главка МЧС России. ПДК загрязняющих веществ в воздухе в районе возгорания не превышает норму.

Видео пожара на складе пиротехники в Москве>>