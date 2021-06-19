РИАМО - 19 июн. Президент РФ Владимир Путин призвал запустить в стране в этом году специальную программу по развитию системы медицинской реабилитации, пишет Газета.ru.

«Согласен с позицией «Единой России» и прошу вас вместе с правительством запустить уже с этого года специальную программу по развитию системы медицинской реабилитации, рассчитанную до 2026 года включительно», — сказал глава государства на съезде партии.

По его словам, на данную программу следует выделить не менее 100 млрд рублей. При этом 60 млрд рублей нужно «предусмотреть на период уже до 2026 года, чтобы в ближайшее время развернуть работу широким фронтом».

Путин добавил, что вопрос с бюджетом следует решить с парламентом.

Ранее президент дал поручение о выделении из бюджета РФ 30 млрд рублей на ремонт дорожной сети в регионах страны.