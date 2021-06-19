РИАМО - 19 июн. В летний сезон на дорогах постоянно возникают пробки, в которых автолюбители начинают нервничать, гудеть, моргать фарами, резко тормозить и играть в «шашки». Для предотвращения конфликтов следует соблюдать осторожность на улицах и трассах. Об этом сообщил автоюрист Сергей Радько.

«Как правило, в таких ситуациях виноваты два водителя, и неадекватную реакцию может вызвать поведение условной жертвы: то ли она повернула без поворотника, то ли резко перестроилась и создала опасную ситуацию и так далее. Это вызывает бурную реакцию другого участника. Таких ситуаций нужно стараться избегать, для этого нужно проявлять осторожность, внимательность, предусмотрительность и соблюдать правила», — отметил Радько в эфире радио Sputnik.

Он уточнил, что при соблюдении осторожности вероятность быть втянутым в конфликт гораздо ниже, потому что у автохама не будет предлога для перепалки.

Эксперт добавил, что даже в том случае, когда водителя неправомерно подрезали, создали опасную ситуацию, не следует постоянно гудеть и проявлять недовольство, чтобы не усугублять конфликтную ситуацию.

«Зачастую бывает, что нас подрезали, мы остались этим недовольны, начинаем моргать, гудеть, опускать стекло. На самом деле, лучше вообще не реагировать, потому что часто бывает, что справедливо сделанное замечание вызывает бурную реакцию, мы на нее реагируем, и далее ситуация прогрессирует и кончается конфликтом», — отметил автоюрист.

По его словам, если хочется показать, что другой участник дорожного движения неправ, то можно слегка гуднуть.