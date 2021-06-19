РИАМО - 19 июн. Список кандидатов на выборах в нижнюю палату парламента огласили в субботу на XX съезде партии «Единая Россия», который открыл президент РФ Владимир Путин. Подмосковный список возглавил губернатор региона Андрей Воробьев. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Представлять «Единую Россию» на выборах вместе с губернатором Московской области будут лидеры предварительного голосования.

Среди них депутат Госдумы, председатель общественного совета проекта ЕР «Детский спорт» Вячеслав Фетисов, депутат Госдумы, федеральный координатор проекта ЕР «Единая страна — доступная среда» Михаил Терентьев, депутат Госдумы, член Высшего совета партии Отари Аршба, зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, федеральный координатор партпроекта «Локомотивы роста» Денис Кравченко, депутаты Госдумы, летчики-космонавты, Герои России Максим Сураев и Елена Серова.

В списки кандидатов, которые представят партию на осенних выборах, вошли также победители предварительного голосования – общественники и волонтеры, представители социальной сферы, действующие депутаты.

Чтобы не создавать опасную для распространения Covid-19 ситуацию, в этом году выборы в Госдуму проведут в течение 3 дней: с 17 по 19 сентября. Выдвижение кандидатов и составление списка пройдет с 18 июня по 12 июля. Предвыборная агитация в СМИ пройдет с 21 августа до 00:00 17 сентября.