РИАМО - 19 июн. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил рассмотреть возможность запрета на применение отдельных видов продукции, которая не подлежит переработке, сообщает Федеральное агентство новостей.

Он уточнил, что данный вопрос регулярно поднимают во время собраний с экоактивистами в стране.

Доля перерабатываемой упаковки в России должна составлять не менее 70%, а потом этот показатель нужно довести до 85%. Подобный тренд на сегодняшний день сформировался во всем мире, сообщил Медведев в ходе выступления на заседании XX съезда партии «Единая Россия».

Ранее он говорил о необходимости создания системы, предотвращающей биологические и бактериологические угрозы. Из российского бюджета на проектирование по данному вопросу предложили выделить до 70 млрд рублей.

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