РИАМО - 19 июн. Услуга по согласованию установки средств размещения информации на территории Подмосковья станет еще удобнее для заявителей, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Правительство Московской области провело масштабную работу по цифровизации государственных и муниципальных услуг в градостроительной сфере. Услуги предоставляются в электронном виде через региональный портал по ссылке.

В мае 2018 года была цифровизирована услуга по согласованию средств размещения информации, которая стала одной из самых популярных среди представителей бизнеса.

С начала 2021 года по текущий период за согласованиями по размещению информационных конструкций в электронном виде обратилось более 13 тыс. предпринимателей. Для сравнения, когда услуга еще не оказывалась в электронном виде, показатель за весь 2017 год был порядка 5,2 тыс. заявок.

Модернизация

«Благодаря оптимизации технологических процессов нам удалось сократить в 3,5 раза количество отказов. Мособлархитектурой был проведен анализ и выявлена их основная причина – несоответствие информационной конструкции архитектурно-художественным критериям. Например, цветовое решение вывески не гармонирует с фасадом здания и другими вывесками, иногда информационная конструкция размещена в неположенном месте или ее размер превышает допустимые параметры и так далее», – сказал министр правительства региона по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

По его словам, для снижения количества отказов ведется работа по разработке шаблонов дизайн-проектов информационных конструкций. Шаблоны будут рассмотрены на художественном совете Московской области и размещены на региональном портале госуслуг, сайтах Мособлархитектуры и администраций муниципалитетов в августе этого года. Кроме того, до конца 2021 года планируется настройка и запуск сервиса предпроверки параметров вывески.

Также он добавил, что в результате проделанной работы с января следующего года планируется сократить количество подаваемых документов и сроки оказания услуги – с 15 до 10 рабочих дней.

Услуги

пресс-служба Мособлархитектуры

К средствам размещения информации относятся: конструкции, сооружения, технические приспособления, художественные элементы и другие носители, предназначенные для информирования людей о наименовании организации, ее логотипе, режиме работы, видах реализуемого товара или профиле оказываемых услуг. Устанавливать подобные конструкции без согласования запрещается.

Услуга по согласованию установки средства размещения информации предоставляется для физических и юридически лиц, а также индивидуальных предпринимателей, являющихся правообладателями зданий, строений, сооружений, помещений в них, на которых устанавливается средство размещения информации.

Результатом предоставления услуги является согласование установки средства размещения информации или отказ в согласовании. Решение принимает орган местного самоуправления. Получить результат можно через личный кабинет на региональном портале госуслуг или в МФЦ.

В случае необходимости и при отсутствии возможности подачи заявки с персонального компьютера в МФЦ заявителю будет обеспечен бесплатный доступ к подмосковному порталу госуслуг, также сотрудники центра смогут оказать консультационную поддержку по порядку предоставления услуги.