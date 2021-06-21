РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 июн. С 21 по 27 июня Люберецкая ГИБДД на территории обслуживания проведет операцию «Встречная полоса», сообщает служба пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Цель проводимой оперативно-профилактической операции - сокращение и профилактика количества ДТП, случающихся из-за выезда на встречную полосу. Зачастую данное нарушение приводит к печальным последствиям, вплоть до смертельного исхода.

Сотрудники ведомства назвали наиболее распространенную причину выезда автомобилистов на встречную полосу - это нежелание стоять в пробке.

Даже при скорости 40 км/ч удар от лобового столкновения может оказаться фатальным, а последствия для водителей и пассажиров - несоизмеримыми с выигранными минутами.

С начала года по вине водителей, выехавших на встречную полосу движения, произошло 2 ДТП, сотрудниками ГИБДД пресечено 126 нарушений по ст. 12.15 ч. 4 КоАП РФ.