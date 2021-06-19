РИАМО - 19 июн. Тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением о прошедшем матче Евро-2020 между сборными России и Финляндии, который проходил 16 июня в Санкт-Петербурге в рамках Евро-2020, пишет Газета.ru.
Российская сборная выиграла с минимальным перевесом 1:0.
Он отметил, что единственный гол удалось забить за счет мастерства и взаимодействия. По его словам, с точки зрения нападения команда сыграла нормально.
«А вот что касается обороны, хоть и не пропустили, вновь зевали у игроков за спиной, как это было и с бельгийцами. Дивеев несколько раз в последний момент выбивал мяч из-под ног у Пукки. Причем это было связано с тем, что изначально мы проигрывали позицию. Защитник не должен пускать за спину», — добавил Гаджиев.
По его словам, бывают ситуации, когда спортсмен заметно уступает в скорости.
«Хотелось бы, чтобы таких проблем в обороне не было в матче с датчанами. Надо сыграть в защите надежно и не пускать так соперников за спину — без этого будет сложно добиться положительного результата», — уточнил специалист.
Он подчеркнул, что российской команде обязательно нужно взять в матче с Данией хотя бы 1 очко.
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