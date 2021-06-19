РИАМО - 19 июн. Тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением о прошедшем матче Евро-2020 между сборными России и Финляндии, который проходил 16 июня в Санкт-Петербурге в рамках Евро-2020, пишет Газета.ru.

Российская сборная выиграла с минимальным перевесом 1:0.

«Если брать атаку, были моменты, связанные с созданием численного преимущества на флангах. Если бы чуть быстрее мяч переводили, это было бы более эффективно, но в целом, они правильно делали, учитывая, что соперник играл 5-3-2. И в некоторых случаях моменты у нас создавались — к примеру, Оздоев не попал по воротам из неплохой позиции», — отметил тренер.

Он отметил, что единственный гол удалось забить за счет мастерства и взаимодействия. По его словам, с точки зрения нападения команда сыграла нормально.

«А вот что касается обороны, хоть и не пропустили, вновь зевали у игроков за спиной, как это было и с бельгийцами. Дивеев несколько раз в последний момент выбивал мяч из-под ног у Пукки. Причем это было связано с тем, что изначально мы проигрывали позицию. Защитник не должен пускать за спину», — добавил Гаджиев.

По его словам, бывают ситуации, когда спортсмен заметно уступает в скорости.

«Хотелось бы, чтобы таких проблем в обороне не было в матче с датчанами. Надо сыграть в защите надежно и не пускать так соперников за спину — без этого будет сложно добиться положительного результата», — уточнил специалист.

Он подчеркнул, что российской команде обязательно нужно взять в матче с Данией хотя бы 1 очко.

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