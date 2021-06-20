РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июн. В деревне Коледино Подольска в воскресенье проведут Троицкие гуляния, приглашают всех желающих, сообщили организаторы праздника.

Народное гуляние «Троицу встречаем!» начнется 12:00 на детской площадке деревни Коледино, проведет его структурное подразделение МБУК «СДК «Надежда» поселка Железнодорожный.

Праздник начнется небольшим театрализованным представлением, посвященным русской березке. Будут водить хороводы вокруг березки, украшать ее ветки разноцветными лентами, плести венки, играть в «Ручеек», «Плетень заплетать», петь хвалебные песни березке.

Продолжит праздник концерт с участием артистов Дома культуры «Надежда», в нем примут участие Вячеслав Костин, Анастасия Богинская, семейный дуэт «ВИКТОРиЯ», Александра Завгородняя, Даша Серегина и другие.​