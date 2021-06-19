РИАМО - 19 июн. Пожарные смогли локализовать возгорание на территории склада в районе Лужнецкой набережной столицы на площади 500 «квадратов», сообщается на сайте московского главка МЧС России.

Пожар произошел на складе пиротехнических материалов на Лужнецкой набережной, д. 2/4, стр. 4. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Возгоранию присвоен третий ранг сложности. К тушению пожара привлекли два вертолета Ка-32А.

В 19:15 пожар был локализован. Сведений о пострадавших не поступало.

На месте возгорания работает лаборатория ГУ МЧС России по столице. ПДК загрязняющих веществ в воздухе не превышает норму.

Видео пожара на складе пиротехники в Москве>>