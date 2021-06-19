РИАМО - 19 июн. Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова предложила учредить выплаты для пожилых людей, которые участвуют в воспитании внуков, передает Федеральное агентство новостей.

По ее словам, данная мера поддержки косвенно пошла бы на пользу молодым семьям.

Кузнецова напомнила, что множество молодых пар в стране обращаются именно к своим родителям для помощи с воспитанием детей.

«Почему бы и их не поддержать и не предусмотреть на этот период специальные выплаты, такие декретные для бабушек и дедушек», — сказала Кузнецова на съезде «Единой России» в Москве.

Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков поддержал данную инициативу. По его словам, необходимо обсудить детали, сроки и конкретные суммы выплат.