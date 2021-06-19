РИАМО - 19 июн. Поправки в страховое законодательство оценил зампред комиссии Общественной палаты (ОП) Ленинградской области по безопасности и взаимодействию с ОНК ОП РФ Александр Холодов, он отметил, что требования обязательного техосмотра отменили из-за интересов страховых компаний. Об этом сообщает Nation News.

Закон, который отменяет обязательный техосмотр для выдачи полиса ОСАГО, должен вступить в силу 22 августа 2021 года.

«Это в чистом виде страховое лобби, почему? Потому что продажа полисов — это деньги, это миллиардный бизнес, это выгоднее, чем торговать нефтью, наркотиками, не постесняюсь сравнить», — подчеркнул Холодов.

Холодов уточнил, что падение спроса на полисы ОСАГО вынудило страховые компании оказать влияние на законодательную базу в данной сфере.

По его словам, поправки предусматривают штрафы для водителей при отсутствии диагностической карты.