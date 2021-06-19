РИАМО - 19 июн. Площадь возгорания на складе пиротехники на Лужнецкой набережной в Москве увеличилось со 150 кв. м до 500 кв. м, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

По адресу: Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 4, произошел пожар на складе завода пиротехники. Ему присвоили третий ранг сложности. На месте возгорания работают два пожарных вертолета.

Обстановка на месте возгорания спокойная. На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения.

По факту возгорания столичная прокуратура начала проверку.

Съезд с Фрунзенской набережной на Лужнецкую ранее перекрыли для движения автомобилей из-за прибывающей к месту ЧП спецтехники.

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