РИАМО - 19 июн. Актриса Полина Соколова, сыгравшая обаятельную толстушку в клипах группы Little Big, скончалась, предварительно, от коронавируса. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Соколова снялась в нескольких клипах музыкальной группы: Give Me Your Money, Faradenza, Skibidi (Romantic Edition) и Everybody.

Время и место прощания с актрисой станут известны позднее.

Участники коллектива выразили соболезнования родным и близким артистки.

