РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июн. Подольский центр занятости отметил 30-летний юбилей, его руководителю и сотрудникам вручили муниципальные награды, сообщила администрация округа.

Центр занятости отмечал юбилей в узком кругу с соблюдением социальной дистанции и прочих необходимых мер защиты. Гостям показали фильм, снятый к 10-летнему юбилею центра занятости. В нем зрители увидели первые шаги становления службы в Подольске.

Заместитель главы администрации муниципалитета Татьяна Ропот от имени главы городского округа Подольск Николая Пестова поздравила сотрудников центра с 30-летием. Она вручила руководителю Подольского центра занятости Ольги Новоселовой медаль за безупречную службу первой степени и муниципальные награды еще 8 сотрудникам центра занятости.

В текущем году в Подольский центр занятости населения обратился 1321 человек, в том числе 892 — в дистанционном формате, 549 граждан трудоустроили. В настоящее время на регистрационном учете в качестве безработных состоит 3897 человек. Работодателями заявлено более 1,7 тыс. открытых вакансий, в том числе 418 — для трудоустройства инвалидов на квотируемые рабочие места.

Наиболее востребованные профессии — водитель, врач, медицинская сестра, инженер, подсобный рабочий, слесарь, уборщик, электромонтер, сантехник, наладчик оборудования.