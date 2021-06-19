РИАМО - 19 июн. Столичная прокуратура организовала проверку по факту крупного пожара, произошедшего на складе завода пиротехники в районе Лужнецкой набережной в Москве, сообщает пресс-служба ведомства.

По адресу: Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 4 случилось возгорание на складе пиротехники. Пожару присвоили третий ранг сложности. Его площадь составляет около 150 кв. м. На месте ЧП работают два пожарных вертолета.

В ходе проверки, которую проведет Хамовническая межрайонная прокуратура, будут уставлены обстоятельства и причины данного ЧП. Также будет дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности.

На месте возгорания сейчас находится и.о. Хамовнического межрайонного прокурора столицы Елена Маликова.

Результаты данной проверки поставлены на контроль.

Видео пожара на складе пиротехники в Москве>>