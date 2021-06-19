РИАМО - 19 июн. К тушению пожара на Лужнецкой набережной в Москве привлекли авиацию, огонь тушат 2 вертолета, сообщается в Instagram-аккаунте Московского авиационного центра.

Вертолеты Ка-32А оборудованы водосливным устройством ВСУ-5. С его помощью на очаг возгорания можно сразу сбросить до 5 т воды.

По адресу: Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 4 произошел пожар на складе пиротехники. Возгоранию присвоен третий ранг сложности.

Общая площадь пожара составляет около 150 кв. м.

Ранее съезд с Фрунзенской набережной на Лужнецкую был перекрыт для движения транспорта из-за прибывающей к месту возгорания спецтехники.

Видео пожара на складе пиротехники в Москве>>