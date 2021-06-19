РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июн. Музей-усадьба «Остафьево» − «Русский Парнас» открыл фотовыставку «Остафьево. Карамзин» в парке искусств «Музеон» Москвы, сообщает пресс-служба музея-усадьбы.

Фотовыставка «Остафьево. Карамзин» организована Государственным музеем-усадьбой «Остафьево» – «Русский Парнас» и парком искусств «Музеон». Посетители смогут узнать о наиболее плодотворном творческом периоде в жизни Николая Карамзина, проведенном в усадьбе Остафьево в работе над главным трудом – «Историей государства Российского».

Дополнением к выставочному проекту станет цикл лекций по истории русской культуры, в котором обозначат темы путешествия Карамзина по странам Западной Европы, связи историографа с московскими масонами, культурного резонанса, связанного с публикацией карамзинской «Истории…».

Фотовыставка «Остафьево. Карамзин» продлится по 18 июля.