РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июн. Главный врач Подольской городской клинической больницы №3 Марина Черногорова провела в Подольском роддоме лекцию об опасности анемии у женщин.

В рамках реализации проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия» Черногорова провела выездную лекцию в Подольском родильном доме по теме «Дифференциальная диагностика анемий. Менеджмент крови пациента». Она рассказала об анемии - патологическом клинико-гематологическом синдроме, который сопровождается уменьшением содержания гемоглобина и эритроцитов в циркулирующей крови и характеризируется нарушением транспорта кислорода и развитием гипоксии.

«За последние годы возросло внимание к данному заболеванию, так как большое число научных исследований показало ее негативное влияние на женщину во время беременности, в послеродовом периоде и при проведении хирургических вмешательств. В связи с чем ВОЗ разработала программу по тактике подготовки пациентов к таким состояниям. Необходимы своевременная диагностика и правильное лечение анемии», - написала Черногорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Она попросила женщин обращать внимание на свое самочувствие. Тем, кто быстро устает и чувствует слабость, лучше сделать клинический анализ крови и проверить количество гемоглобина. При необходимости обратиться к врачу.