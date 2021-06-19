РИАМО - 19 июн. Анестезиолог-реаниматолог Сергей Симбирцев пояснил, что введение в искусственную кому не всегда связано с тяжелым состоянием пациента, в ситуации с певицей МакSим это может быть выбранной тактикой врачей, сообщает «Вечерняя Москва».

Ранее медики подключили 38-летнюю певицу к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому из-за ухудшения ее состояния. У МакSим диагностировали пневмонию с 40% поражением легких. Также у нее отрицательные тесты на Covid-19.

«Искусственная кома — это по факту просто медикаментозный сон, это рутинная практика. Плюс она на аппарате ИВЛ — это еще помогает, чтобы дыхание человека и аппарата не конкурировали друг с другом», — отметил врач.

Он подчеркнул, что иногда пациента вводят в искусственную кому из-за тяжести заболевания. Но это не подходит для 100% случаев.

«Зачастую все зависит от тактики, выбранной лечащим врачом. Это не всегда кошмар», — добавил Симбирцев.

По его словам, пневмония бывает разной природы, поэтому она не всегда связана с коронавирусом.