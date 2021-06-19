РИАМО - 19 июн. Пожару на Лужнецкой набережной в центре Москвы присвоили третий ранг сложности, для тушения планируют применить авиацию, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве.

Возгорание произошло на Лужнецкой набережной, дом 2/4, строение 4 в одноэтажном складском здании. Па данным СМИ, там расположен склад пиротехники. Общая площадь возгорания составляет порядка 150 кв. м.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения. В 17:49 был объявлен ранг «пожар №2», а в 18:15 ранг «пожар №3». В готовность привели авиацию.

Ранее съезд с Фрунзенской набережной на Лужнецкую перекрыли для движения из-за прибывающей к месту ЧП спецтехники.

Видео пожара на складе пиротехники в Москве>>