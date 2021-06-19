РИАМО - 19 июн. Съезд с Фрунзенской набережной на Лужнецкую перекрыли в центре столицы из пожара на складе пиротехники, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«С Фрунзенской набережной нельзя съехать на Лужнецкую набережную — движение перекрыто. Это связано с пожаром на Лужнецкой набережной», — говорится в сообщении.

На месте в настоящий момент работают оперативные службы. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.

Пожар произошел по адресу: Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 4.

По данным ряда СМИ, пожар случился на складе пиротехники. Предварительно, общая площадь возгорания составляет порядка 150 кв. м.

Видео пожара на складе пиротехники в Москве>>