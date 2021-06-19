РИАМО - 19 июн. Огонь с пиротехнического склада в районе спорткомплекса «Лужники» перекинулся на соседнее здание, передает Федеральное агентство новостей.

Склад пиротехники горит в районе Лужнецкой набережной. Предварительно, общая площадь возгорания составляет порядка 150 кв. м.

К месту ЧП прибыли экстренные службы города. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее очевидцы засняли пожар на видео и разместили его в соцсетях. Над складом поднимается белый столб дыма, также слышны хлопки.

Видео пожара на складе пиротехники в Москве>>