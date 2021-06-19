РИАМО - 19 июн. На 7 закрытых полигонах ТКО в Московской области провели плановый контроль хода работ по рекультивации в рамках федерального проекта «Чистая страна», сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Подмосковья.

Данные работы ведутся на полигонах «Царево» (Пушкинский округ), «Слизнево» и «Каурцево» (Наро-Фоминский округ), «Вальцово» (Ступино), «Парфеново» (Сергиево-Посадский округ), «Съяново» (Серпухов) и «Часцы» (Одинцовский округ).

«Работы идут в соответствии с графиками. Ближе всего к завершению рекультивация полигона «Слизнево», там выполнение перевалило за 87%. За ним следует «Царево» – более 83% и «Вальцово» – 76%», – сказал зампредседателя правительства региона – министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин.

По его словам, на данных объектах полностью завершено формирование тел полигонов, а на полигоне «Царево» практически завершено обустройство системы сбора фильтрата и водоотведения и началась отсыпка плодородного грунта для биологического этапа рекультивации.

Распоряжением Минэкологии региона ранее было утверждено положительное заключение государственной экологической экспертизы по проекту рекультивации закрытого полигона ТКО «Сафоново» в Раменском округе. Объект закрыли в декабре 2012 года. За время работы там накоплено около 3 млн т отходов.

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