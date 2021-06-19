Очевидцы сообщают о возгорании и серии взрывов на складе в районе московских «Лужников».
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|Осадки / облачность
|Давление
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|Ветер
|Ю 6 м/с
Очевидцы сообщают о возгорании и серии взрывов на складе в районе московских «Лужников».
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