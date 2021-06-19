РИАМО - 19 июн. Бывший полузащитник российской сборной по футболу Андрей Канчельскис высказал мнение, что предстоящая игра между сборными России и Дании на континентальном первенстве завершится ничьей. Об этом сообщает Газета.ru.
Он уточнил, что нехорошая ситуация получилась с российскими болельщиками, которых не пустили в Данию. Футболист назвал данную ситуацию некрасивой.
«Надо в любом случае сражаться, выходить и играть даже без поддержки наших болельщиков. Мы не можем ничего сделать в этой ситуации», — сказал Канчельскис.
По его словам, после проигрыша Бельгии нужно было что-то менять в команде, и главный тренер произвел перестановки, которые в итоге повлияли на результат игры с Финляндией. В данном матче россияне выиграли.
«Игра будет интересная, мне кажется, ничья должна быть», — добавил футболист.
Матч между сборными командами России и Дании состоится 21 июня в Копенгагене.
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