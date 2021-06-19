РИАМО - 19 июн. При покупке мороженого следует думать не только о вкусовых качествах, но и о безопасности продукта, нужно посмотреть состав лакомства, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Чем понятнее для вас состав, чем меньше там каких-то неясных и странных слов, тем лучше. Если это качественные ингредиенты — сливки, сливочное масло — то не требуется каких-то загустителей или улучшителей вкуса и текстуры. Ведь без них, соответственно, и можно сделать хорошее мороженое», — отметила врач-диетолог и нутрициолог Наталья Круглова.

Она также рекомендовала оценить, соответствует ли мороженое своей первоначальной форме, так как внешние изъяны могут говорить о том, что продукт размораживали и замораживали несколько раз. Такой десерт может неблагоприятно воздействовать на пищеварительную систему.

Кроме того, доктор напомнила, что всегда нужно обращать внимание на сроки годности и четкую маркировку, которые написаны на упаковке продукта.

«Этот продукт сладкий, и есть риск, что сахара в этот день человек может получить больше, чем требуется. Поэтому стандартная порция составляет от 80 до 100 г в день, больше уже не стоит. Ну и любые сиропы, джемы и другие добавки лишь увеличивают калорийность продукта», — отметила врач-диетолог.

Она добавила, что мороженое на основе фруктового сока лучше для здоровья и фигуры, чем пломбир или эскимо.