РИАМО - 19 июн. Российский президент Владимир Путин призвал политиков всегда ориентироваться на интересы граждан, а не на свои собственные, сообщает Газета.ru.

На съезде партии «Единая Россия» глава государства заявил, что народным избранникам всегда нужно советоваться с людьми, искренне сопереживать их проблемам, «чувствовать сердцем, чем живет каждый конкретный рядовой гражданин».

Путин подчеркнул, что интересы жителей страны должны быть главнее личных интересов народных избранников. Политикам необходимо разбираться в каждой конкретной проблеме, а приоритеты в своей работе расставлять в соответствии с мнением граждан.

Кроме того, на съезде российский лидер поручил выделить из бюджета страны 30 млрд рублей на ремонт дорожной сети в регионах.

Также он поддержал развитие спорта в малых городах.