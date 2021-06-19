РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июн. В микрорайоне Климовск Подольска стартовал рыболовный фестиваль «Петрица 2021», в нем принимают участие 8 спортсменов, сообщил руководитель Климовского рыболовного клуба Владимир Абарбанель.

Всего записалось 14 человек, а приняли участие 8. На количестве участников сказались отпускной период и третья волна коронавируса. Участники соблюдают рыболовную дистанцию 15 м. При регистрации участников также делали опрос, в итоге все привитые или переболели и есть антитела.

Ловля идет в секторах, полученных по жеребьевке. Получив номер сектора, участник до старта готовит прикормку и снасти. Забросы, в том числе для промера глубины и закорма, разрешаются только после старта. Снасть - одна донка или один фидер (один поводок с одним одинарным крючком) и поплавочная удочка с одним поводком и одним крючком.

Насадка, количество прикормки, количество запасных удилищ и снастей - любое. Заброс производится в пределах своего сектора. Дальность заброса не ограничивается. При забросах участники соблюдают технику безопасности.

В зачет принимается рыба, пойманная от сигнала «старт» до сигнала «финиш». Поимка рыбы засчитывается и тогда, когда она случайно поймана не за пасть. До взвешивания участники обязаны держать свой улов в садке. Зачет идет по общему весу улова. Наградят трех участника, улов которых тяжелее всех. Победители получат кубки и медали спорткомитета администрации Подольска.

Климовский рыболовный клуб ежегодно проводит 5 фестивалей - 4 взрослых и 1 детский. Это первый фестиваль в текущем году. Остальные фестивали проведут в течение ближайших 4 месяцев в 20-х числах.