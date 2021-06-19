РИАМО - 19 июн. Президент России Владимир Путин поручил выделить из бюджета страны 30 млрд рублей на ремонт дорожной сети в регионах, сообщает Газета.ru.

На съезде партии «Единая Россия» глава государства подчеркнул, что данные средства необходимо направить в регионы в ближайшие дни.

Эти деньги важно использовать в летний и осенний периоды, которые оптимально подходят для выполнения дорожных работ быстро и качественно.

Ранее лидер государства в качестве одной из важных инициатив назвал развитие спорта в стране. Он предложил установить новые спортплощадки в малых городах и селах.