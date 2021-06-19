РИАМО - 19 июн. В Московской области в июне студенческие трудовые отряды приступили к работе по пяти основным направлениям деятельности, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций региона.

В мае этого года был дан старт третьему трудовому семестру студенческих отрядов в Подмосковье. А с июня ребята начали работу по следующим направлениям: педагогические отряды, сервисные отряды, отряды проводников, строительные и сельскохозяйственные отряды.

Трудовой семестр педотрядов пройдет в детских оздоровительных лагерях Московской, Ивановской областей и в Республике Крым. Студенты реализовывают программы летних лагерных смен, получают навыки педагогического мастерства и помогают маленьким детям достичь успеха в творческой, спортивной и интеллектуальной областях.

Сервисные отряды вовсю трудятся на побережье Черного моря в Крыму в эко- и спа-отелях Ялты, санаториях Евпатории и Алушты. Некоторые ребята остались на время трудового семестра в родном регионе и также работают в оздоровительных учреждениях. Они выполняют обязанности официантов, помощников поваров, поваров, аниматоров, горничных, спасателей и спортивных инструкторов.

Трудовые отряды проводников приступили к работе 16 июня. Их семестр пройдет в поездах дальнего следования структурного подразделения «Вагонный участок Санкт-Петербург-Московский». Работа у проводников ответственная и серьезная, основная цель которой – обеспечение безопасности пассажиров.

1 июля к труду приступит студенческий строительный отряд «Румб». Ребята отправятся к Северо-Русскому месторождению на Ямал для выполнения важных стратегических строительных работ. Также в начале июля за дело возьмутся сельскохозяйственные отряды. Трудиться студенты будут на предприятии «Озера», оборудованном на базе бывшего совхоза. Основные задачи до конца семестра – работа в теплицах, поливка и сбор урожая.

Продлится трудовая практика до середины сентября. В октябре будут подведены итоги на Слете студенческих отрядов Московской области.