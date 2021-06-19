РИАМО - 19 июн. Врач-эндокринолог, нутрициолог, тренер по здоровью Анастасия Тараско отметила, что сильное желание съесть что-то сладкое у человека может говорить о нехватке в организме важных элементов. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Это один из симптомов, что в организме не хватает каких-то витаминов группы В, Д, железа. И самое простое, как организм может сигнализировать об этом — сладкое», — пояснила Тараско.

Она добавила, что восполнить недостаток данных витаминов можно с помощью правильного и полноценного питания, но лучше всего обратиться к доктору, так как нужно точно понимать, каких именно витаминов не хватает в организме.

По ее словам, если кто-то ест сладости для повышения настроения, то следует подобрать правильную дозу и продукт. Например, человеку не повредят 10-15 г горького шоколада в день, один банан или горсть орехов. Кроме того, пару раз в неделю можно съесть одну порцию мороженого.

Врач подчеркнула, что при выборе мороженого следует внимательно изучать состав и брать только качественный продукт.