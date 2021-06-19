РИАМО - 19 июн. Советский и российский художник-постановщик и актер Феликс Ростоцкий скончался на 73-м году жизни, сообщает Газета.ru.

Он умер 14 июня 2021 года. Информация о смерти артиста появилась на странице фонда Ростоцких в Facebook. Причина его смерти пока неизвестна.

Ростоцкий родился 4 ноября 1948 года. Он был художником-постановщиком фильмов «Семнадцать мгновений весны», «Внимание! Всем постам...», «Бармен из «Золотого якоря», «Где ваш сын?..», «Признать виновным» и множества других.

В качестве художника Ростоцкий принимал участие более чем в 25 картинах, а также сыграл в 4 фильмах.