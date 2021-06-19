РИАМО - 19 июн. Президент России Владимир Путин заявил, что в рамках развития спорта в деревнях и малых городах страны могут установить новые спортплощадки, передает Федеральное агентство новостей.

На съезде партии «Единая Россия» глава государства в качестве одной из важных инициатив назвал развитие в стране спорта.

Путин поддержал разработку и установку современных спортплощадок, в первую очередь там, где их недостаточно — в малых городах и селах.

Проект планируют реализовать по указу президента.

Ранее Путин предложил отменить подоходный налог для семей с 2 и более детьми в случае продажи квартиры.