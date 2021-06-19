РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июн. Сотрудники администрации Подольска совместно с жителями проверили качество выполненного благоустройства во дворах, выявленные недостатки устранят подрядные организации, сообщила администрация округа.

Сотрудники комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Подольска 18 июня совместно с жителями и представителями управляющих компаний МУЖРП №5, №12, ООО «РЭО» проверили работы по благоустройству дворовых территорий по ряду адресов. В том числе на улицах Большая Серпуховская у домов №№56, 58, Пионерская у домов №№2, 4, Комсомольская, у домов №№67/56, 69, 69А, Большая Зеленовская у дома №58, проспекте Ленина у домов №№10, 12, 14.

Проверяли элементы комплексного благоустройства: ремонт асфальтобетонного покрытия проездов и тротуаров; обустройство новых парковочных пространств и тротуарных дорожек; установку детских игровых площадок; реконструкцию уличного освещения.