РИАМО - 19 июн. Известный пародист и телеведущий Максим Галкин широко отметил 45-й день рождения. Несмотря на пандемию коронавируса, на праздник был приглашен практически весь российский шоу-бизнес, пишет Nation News.

Торжество провели на летней веранде одного из столичных ресторанов 18 июня.

Помимо супруги и членов большой звездной семьи, поздравить юбиляра пришли Юрий Николаев, Валерия, Иосиф Пригожин, Николай Басков, Валентин Юдашкин, Геннадий Хазанов, Олег Меньшиков, Александр Ревва, Гарик Харламов, Настя Ивлеева и другие артисты.

Алла Пугачева, с которой Галкина связала судьба 20 лет назад, произнесла речь, которая удивила многих гостей.

«Ты для меня всегда будешь молодым. Наша разница в возрасте делает меня еще более счастливой. Когда-то я пела: «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно с молодым!» Дальше мне искать уже некого, и ты всегда будешь моим молодым мужем. Будь счастлив, любимый!» — сказала Пугачева, поздравляя супруга.

Подписчики в соцсетях восхитились искренностью певицы, назвав ее настоящей и душевной.

Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 24 декабря 2011 года. В звездной семье двое детей — Елизавета и Гарри.