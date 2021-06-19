РИАМО - 19 июн. В России необходимо разработать систему для предотвращения биологических и бактериологических угроз, на это может быть направлено до 70 млрд рублей бюджетных средств, передает Федеральное агентство новостей.

Такое предложение единороссов озвучил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, деньги направят на «проектирование эпидемиологических моделей, создание лабораторной инфраструктуры для своевременного обнаружения опасных вирусов».

Предполагается, что в рамках этой программы ученых обеспечат современным оборудованием и всем необходимым, чтобы они могли создавать вакцины в максимально короткие сроки.

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