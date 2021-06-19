РИАМО - 19 июн. Российский президент Владимир Путин заявил, что строительная отрасль страны не только восстановилась, но и показывает сейчас устойчивую динамику развития, пишет Nation News.
Глава государства подчеркнул, что за первые 5 месяцев этого года запущены новые проекты по строительству жилья почти на 15 млн кв. м. Эти показатели на 78% больше, чем за аналогичный период 2020 года.
Путин напомнил, что в минувшем году в стране ввели в эксплуатацию 82 млн кв. м. Рост предложения на жилищном рынке является важным фактором стабилизации цен и повышения доступности жилья для россиян.
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