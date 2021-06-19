РИАМО - 19 июн. Российский президент Владимир Путин заявил, что строительная отрасль страны не только восстановилась, но и показывает сейчас устойчивую динамику развития, пишет Nation News.

Глава государства подчеркнул, что за первые 5 месяцев этого года запущены новые проекты по строительству жилья почти на 15 млн кв. м. Эти показатели на 78% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

«Россия в этом году может установить рекорд по объему ввода в эксплуатацию жилья, что благоприятно скажется на ценах», — отметил президент на съезде партии «Единая Россия».

Путин напомнил, что в минувшем году в стране ввели в эксплуатацию 82 млн кв. м. Рост предложения на жилищном рынке является важным фактором стабилизации цен и повышения доступности жилья для россиян.