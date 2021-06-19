РИАМО - 19 июн. Молодым лейтенантам – отличникам Военного университета Минобороны России – вручил дипломы замминистра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов, сообщается на сайте министерства.

В этом году в строю выпускников вуза порядка 700 молодых лейтенантов. 19 выпускникам вручили дипломы с отличием и медали «За отличное окончание военного вуза».

«Впереди у вас, товарищи выпускники, интересная, полная творчества и инициативы офицерская служба. В служении Родине легкой дороги не бывает. Идите по ней твердо, уверенно, с сознанием своего высокого призвания – быть творцами духовного потенциала армии и флота», – сказал Картаполов.

Торжественные мероприятия по вручению дипломов проводятся с соблюдением мер безопасности по коронавирусу. В строю стоят вакцинированные военнослужащие, либо переболевшие и имеющие высокий уровень титра антител.

Практически все выпускники вузов прошли вакцинацию против Covid-19.

Военный университет обучает студентов по более чем 1,5 тыс. дисциплин. В вузе готовят специалистов для ВС РФ, Федеральной службы войск Нацгвардии и других силовых ведомств страны, а еще для армий 26 государств мира.