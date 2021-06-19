РИАМО - 19 июн. Президент РФ Владимир Путин назвал первую пятерку кандидатов списка партии «Единая Россия» на предстоящие выборы в Госдуму, передает Федеральное агентство новостей.

В субботу глава государства выступил на съезде ЕР в Москве.

Достойными кандидатами федерального списка «Единой России» на думских выборах Путин назвал министра обороны Сергея Шойгу, главу МИД Сергея Лаврова, главврача больницы №40 в Коммунарке Дениса Проценко, сопредседателя штаба ОНФ Елену Шмелеву и уполномоченного по правам ребенка в России Анну Кузнецову.

Президент подчеркнул, что победа на предстоящих осенью выборах не должна быть самоцелью партии «Единая Россия». Приоритетом является стремление добиваться как можно большего для страны.

Выборы в Госдуму РФ пройдут в Единый день голосования 19 сентября. По действующему законодательству, состав нижней палаты парламента избирается на 5 лет.