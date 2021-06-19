РИАМО - 19 июн. Российский президент Владимир Путин предложил отменить подоходный налог для семей с 2 и более детьми в случае продажи квартиры, сообщает Федеральное агентство новостей.

Путин выступил с данной инициативой на съезде партии «Единая Россия».

«Предлагаю освободить от уплаты налога на доход от продажи жилой недвижимости семьи с двумя и более детьми, если в течение календарного года они направляют полученные средства на покупку нового жилья», — сказал глава государства.

Ранее он призвал россиян привиться от коронавируса и высоко оценил работу медиков в ходе борьбы с пандемией Cоvid-19.