РИАМО - 19 июн. Москвичи массово идут вакцинироваться от коронавируса, в больших торговых центрах города собираются очереди перед пунктами, где делают прививку, передает корреспондент РИАМО.

В ТЦ «Европейский» с 12 часов образовалась очередь из 20 человек перед пунктом вакцинации. Несмотря на большое количество людей, специалисты напоминают о необходимости соблюдения социальной дистанции.

В «Депо» людей еще больше. В районе 14 часов очередь там растянулась на два этажа.

В торговом центре «Океания» у станции метро «Славянский бульвар» люди между покупками ожидают своей очереди для введения первого компонента вакцины.

В большинстве случаев ожидающие прививки носят маски и соблюдают социальную дистанцию.

В мегаполисе проводится масштабная кампания по вакцинации от Covid-19. Жители столицы могут сделать бесплатную прививку в поликлиниках и в мобильных пунктах вакцинации.

Ранее заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова подчеркнула, что пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции горожанам нужно независимо от наличия у них антител.

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