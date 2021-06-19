РИАМО - 19 июн. 19 июня в Москве стало самым жарким днем с начала текущего лета, максимальная температура воздуха на 15:00 составила 28,4 градуса, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«По данным на 15:00, температура воздуха в Москве составила 28,4 градуса тепла, поэтому можно сказать, что этот день стал самым теплым с начала лета. Но температура может подняться еще выше», — сказала Позднякова.

Она добавила, что ранее самая высокая температура была зафиксирована 15 июня. Тогда воздух прогрелся до 28,2 градусов тепла.

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в столице из‑за жары на 20 июня.

На большей части Центрального федерального округа, в том числе в Московском регионе, 20-22 июня прогнозируется аномально жаркая погода.

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