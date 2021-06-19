РИАМО - 19 июн. Российский президент Владимир Путин высоко оценил работу врачей в условиях пандемии коронавирусной инфекции и назвал их труд самоотверженным, передает Федеральное агентство новостей.

Глава государства подчеркнул, что медикам пришлось работать в сложнейших условиях.

Президент также обратил внимание на молодых специалистов в сфере здравоохранения. По его словам, недавние выпускники медвузов и колледжей справлялись с задачами на уровне своих старших коллег.

«В сложнейший период эпидемии достойно проявляют себя молодые люди на всех участках: на производстве, в трудовых коллективах, в добровольческом движении, <…> работают также самостоятельно и самоотверженно, как их старшие коллеги», — сказал Путин в субботу на съезде «Единой России».

В 85 регионах России за минувшие сутки выявлено почти 18 тыс. новых случаев коронавируса. Это рекордный показатель с начала февраля 2021 года.

Всего по РФ на сегодня зарегистрировано 5 299 215 случаев заболевания Covid-19.

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