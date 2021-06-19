РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июн. Жители Подольска попросили установить детскую площадку на улице Индустриальной, их пожелание взял в наказы депутат Мособлдумы Павел Максимович.

На личном приеме у депутата многодетная мама пожаловалась, что во дворе ее дома на улице Индустриальной в 2017 году демонтировали старую детскую площадку и до сих пор не установили новую. 18 июня Максимович организовал встречу с жителями по этому адресу совместно с руководителем МЖРП-5 Николаем Степановым. На встрече обсудили не только вопрос установки детской площадки, но и обустройство парковки.

«Жители однозначно высказались за установку современной детской площадки, а тема парковки вызвала дискуссию. Попросили установить лавочки и урны у подъездов, но для этого требуется протокол собрания жителей. Договорились, что до середины августа жильцы дома оформят протокол собрания с нужным количеством подписей и направят его в свою управляющую компанию», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Парламентарий напомнил, что жители также могут проголосовать на портале «Добродел» за инициативы в Подольске. Набравшие больше всего голосов проекты реализуют в 2021 году.

Все поступившие предложения депутат взял в качестве наказов для включения в следующую пятилетнюю программу работы партии «Единая Россия». Для решения личных вопросов пригласил ряд граждан на прием 25 июня.

Записаться на личный прием можно по телефонам: 8 (903) 222-55-15 или 8 (496) 757-65-94.