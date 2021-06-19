РИАМО - 19 июн. Депутат Госдумы Светлана Бессараб перечислила меры поддержки рынка труда во время пандемии и рассказала, как удалось восстановить его впоследствии, сообщает Nation News.

Программу субсидирования найма запустили в марте 2021 года. В рамках нее компаниям, трудоустраивающим к себе молодых специалистов, была оказана господдержка. Распоряжение о продлении программы до конца текущего года подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Чтобы поддержать работодателей, разработали специальные соцпрограммы. Так, в пик пандемии работало кредитование компаний на особых условиях.

«Это кредитование работодателей с возможностью невыплаты ни процентов, ни самого кредита в случае сохранения 90% от численности штатного расписания», — сказала Бессараб.

Кредит выдавали по одному МРОТу на одного работника. Именно эта мера поддержки помогла многим работодателям сохранить свой штат.

Кроме того, рынку труда помогла программа по найму безработных, в том числе выпускников вузов и ссузов, людей без опыта работы и инвалидов.

«Предоставляются три МРОТа в течение шести месяцев для поддержки трудоустроенных граждан», — подчеркнула Бессараб.

Если гражданин признан нуждающимся, то он может может оформить соцконтракт на трудоустройство. Если его профессия не востребована на рынке труда на данный момент, он сможет получить новую специальность.