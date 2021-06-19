РИАМО - 19 июн. Депутат Госдумы Светлана Бессараб перечислила меры поддержки рынка труда во время пандемии и рассказала, как удалось восстановить его впоследствии, сообщает Nation News.
Программу субсидирования найма запустили в марте 2021 года. В рамках нее компаниям, трудоустраивающим к себе молодых специалистов, была оказана господдержка. Распоряжение о продлении программы до конца текущего года подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Чтобы поддержать работодателей, разработали специальные соцпрограммы. Так, в пик пандемии работало кредитование компаний на особых условиях.
Кредит выдавали по одному МРОТу на одного работника. Именно эта мера поддержки помогла многим работодателям сохранить свой штат.
Кроме того, рынку труда помогла программа по найму безработных, в том числе выпускников вузов и ссузов, людей без опыта работы и инвалидов.
«Предоставляются три МРОТа в течение шести месяцев для поддержки трудоустроенных граждан», — подчеркнула Бессараб.
Если гражданин признан нуждающимся, то он может может оформить соцконтракт на трудоустройство. Если его профессия не востребована на рынке труда на данный момент, он сможет получить новую специальность.
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