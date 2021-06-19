РИАМО - 19 июн. Температура может подняться до 35 градусов в Подмосковье и Москве 22 и 25 июня, ночью прогнозируется от 16 до 24 градусов, следует из данных на сайте Гидрометцентра РФ.

Всю неделю температура будет выше 29 градусов, а ночами прогнозируется в районе 20 градусов.

В первой половине недели будет солнечная погода без осадков, а 24 и 25 июня местами могут пройти дожди.

Ветер в основном будет слабый, но местами может усилится до 8 м/с. Атмосферное давление будет в районе 750-754 мм рт. ст.

Ранее «оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве из‑за жары 20 июня.