РИАМО - 19 июн. Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что пройти вакцинацию от коронавируса горожанам нужно независимо от наличия у них антител в организме, сообщает kp.ru.

По ее словам, количество повторных случаев заражения Covid-19 в городе за две недели выросло вдвое.

«Человек с антителами ничего не потеряет, а только усилит свою защиту после прививки. А человек, рассчитывающий на то, что тот или иной уровень антител сможет его обезопасить, рискует своим здоровьем», — сказала Ракова журналистам.

За минувшие сутки в столице подтвердили 9120 новых случаев заражения Covid-19. За пандемию в Москве зарегистрировано 1 278 265 случаев заболевания.

В городе проводится масштабная кампания по вакцинации от коронавируса. Москвичи могут сделать бесплатную прививку в поликлиниках и в мобильных пунктах вакцинации.

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